Multato per aver affittato in nero l'immobile di sua proprietà. È quanto scoperto dal Nucleo di Polizia Tributaria del Comune di Capaccio Paestum, diretta dal funzionario Antonio Rinaldi.

L'operazione

Come riportato da StileTv, ad essere identificato e sanzionato è stato il proprietario di un immobile situato in località Torre di Mare. L'uomo aveva fittato i locali in nero, senza corrispondere all'ente la dovuta tassa di soggiorno. Per lui una sanzione complessiva di mille euro.