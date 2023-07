Tre persone sono state multate dalla Polizia Tributaria dell'area tributi del Comune di Capaccio Paestum per aver fittato in nero le loro abitazioni per le vacanze, situate in località Torre di Mare.

Le multe

I tre proprietari sono stati multati per 1500 euro. Secondo quanto accertato, gli stessi avrebbero eluso gli accertamenti fiscali ed il pagamento dell'imposta di soggiorno.