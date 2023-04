Noi Moderati, Teresa Basile nominato commissario cittadino di Capaccio Paestum

Teresa Basile nominata commissaria cittadina di Noi Moderati per la città di Capaccio Paestum. "Ringrazio l'onorevole Bicchielli per la fiducia riposta in me, ancora una volta. Abbiamo affrontato insieme la sfida elettorale alla Camera dei Deputati, con la mia candidatura nella lista Noi Moderati nel collegio Salerno Avellino - ha dichiarato la Basile - Dal primo giorno ho abbracciato il suo progetto politico, abbiamo vinto diverse sfide difficili, in un contesto di mal governo della sinistra".

Il commento

Basili ha poi aggiunto: "L'onorevole Bicchielli è sempre stato il nostro tramite con Roma per dare voce alle nostre istanze e interrogazioni, oggi ancora di più essendo presente a Salerno da deputato e vicecapogruppo alla Camera di Noi Moderati. Ne siano certo: sarà in prima linea ad ascoltare ed intervenire per risolvere qualsiasi tipo di problematica gli venga presentata ma è giunto il momento di partire alla grande e mettere insieme le anime moderate di Capaccio Paestum, dove ci attendono in un futuro, non troppo lontano, le elezioni amministrative, e farò di tutto per presentare la lista di Noi Moderati, per andare a rinforzare il centro destra presente in città". Il commissario cittadino esprime poi parole di apprezzamento per il segretario provinciale Luigi Cerruti, "una guida importante per la mia crescita politica e riconfermo la mia stima e fiducia nei suoi confronti".