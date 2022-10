Capaccio, al via i lavori di manutenzione della Palestra Olimpia

Al via stamattina i lavori di adeguamento e manutenzione della palestra comunale Olimpia di Capaccio Scalo. Fra i lavori previsti la integgiatura delle pareti interne ed esterne della palestra, delle pareti e dei soffitti dei bagni per gli spettatori, della sala medica, degli spogliatoi e dell’annesso corridoio. Saranno ripristinate anche le vetrate danneggiate e la guaina impermeabile sui solai e verranno sostituiti i pannelli di copertura del corridoio e verranno riparati tutti i serramenti interni.

Le parole del sindaco

A dare il via ai lavori il sindaco, Franco Alfieri: "Abbiamo dato il via stamattina ai lavori di adeguamento e manutenzione della palestra Olimpia, a Capaccio Scalo, in modo che presto possa essere di nuovo a disposizione di chi vorrà praticare attività sportiva. Dopo l’utilizzo della struttura come centro vaccinale, era necessario eseguire una serie di interventi per permetterne la riapertura e renderla più accogliente e funzionale. La pratica dello sport è fondamentale per il benessere psicofisico dei nostri ragazzi oltre a essere un importante strumento di socializzazione".