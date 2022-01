Sale sul tetto per lavori di manutenzione, cade e si frattura un braccio

Chiuso in casa, positivo al Covid-19, si ferisce mentre svolge lavori di manutenzione sul tetto dell'abitazione. Si tratta di un 52enne di Capaccio.

Il fatto

Residente in località Gromola, l'uomo stava sistemando il tetto quando accidentalmente è scivolato, perdendo l’equilibrio e cadendo nel giardino. Ha riportato fratture ad un braccio e politraumi al corpo: allertata dalla centrale operativa del 118, sul posto è giunta l’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa. L'uomo è stato trasferito, in codice rosso, all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania, dov'è stato ricoverato per la lesione all'arto ed ulteriori accertamenti.