Sette bagnanti non riescono a tornare a riva: salvati dai bagnini a Capaccio

L’episodio si è verificato in località Torre di Paestum. Per fortuna le loro condizioni di salute sono buone

Momenti di paura, oggi, a Capaccio Paestum, dove sette bagnanti, tra cui due anziani, non riuscivano più a tornare a riva a causa del mare agitato.

I soccorsi

E’ stato necessario l’intervento di due bagnini della cooperativa “Poseidon Agropoli”, che si sono tuffati tra le onde per portarli in salvo. Per fortuna le loro condizioni di salute sono buone. L’episodio si è verificato in località Torre.