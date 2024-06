Deposito trasformato in abitazione: scatta il sequestro, donna denunciata

Un immobile è stato sequestrato dagli agenti della Polizia Municipale in località Linora di Capaccio Paestum per presunte violazioni urbanistiche in una zona sottoposta a vincolo idrogeologici e paesaggistici.

I controlli

In particolare, sono stati apposti i sigilli ad una parte del fabbricato la cui destinazione d’uso è stata cambiata da deposito in abitazione residenziale, attraverso la costruzione di una porta in lamiera, un vano adibito a servizi igienici e suddivisioni interne. Esternamente, invece, erano state realizzate due buche per allocarvi pozzetti d’ispezione e tubazioni per lo smaltimento dei reflui. La proprietaria è stato denunciata all’Autorità Giudiziaria.