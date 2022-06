Blitz a Capaccio Paestum: sequestrate due villette per abusi edilizi

I carabinieri di Capaccio Scalo hanno sequestrato due immobili situati lungo la costa, in località Licinella, per varie violazioni al Testo Unico dell’Edilizia.

Il sopralluogo

In particolare - riporta Stiletv - i militari dell’Arma hanno apposto i sigilli ad una villa, di proprietà di una famiglia di vacanzieri napoletani, dove erano in corso lavori abusivi per opere di ampliamento, pavimentazione e recinzione con un muro perimetrale in assenza delle dovute autorizzazioni. Nel mirino anche un altro nucleo familiare, sempre originario della provincia di Napoli, per illeciti simili commessi all’interno di un’altra villetta, interessata da lavori edili in assenza di idoneo parere paesaggistico in quanto ricadente in area sottoposta ai vincoli della Legge 220/57 “Zanotti Bianco”.