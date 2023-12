Capaccio Paestum, inaugurato lo Sportello informativo per i giovani

È stato inaugurato oggi lo “Sportello informativo per i giovani” del Comune di Capaccio Paestum. Lo Sportello, che ha sede presso la stazione di Paestum, in via Porta Giustizia 3, ha l’obiettivo di dare maggiore concretezza alle linee programmatiche in materia di politiche giovanili messe in campo dal Comune per favorire l’integrazione dei giovani nel tessuto sociale e la loro partecipazione attiva alla vita della comunità locale. Lo sportello sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00. il martedì e il giovedì sarà aperto anche di pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30.

Lo sportello

"Lo Sportello informativo per i giovani che abbiamo inaugurato oggi – dichiara il sindaco Franco Alfieri – è uno strumento concreto, l’ennesimo, per favorire l’inserimento o il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro e la loro partecipazione alla vita della comunità. Troppo spesso, ormai da tempo, ci si riempie la bocca con la parola “giovani” facendo però per loro poco o niente di concreto, pensando a loro come protagonisti del futuro e per questo rimandando sempre a domani il momento in cui renderli parte attiva della vita lavorativa e della comunità. Noi, a Capaccio Paestum, pensiamo che i giovani debbano essere protagonisti non solo domani, ma oggi stesso. Per questo – conclude - vogliamo offrire loro il maggior numero di strumenti perché possano da subito diventare artefici del loro presente prima ancora che del loro futuro".