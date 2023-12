Approvato dalla giunta municipale di Capaccio Paestum il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di messa in sicurezza della strada statale 18 all’altezza di via Spinazzo. Nello specifico verrà realizzata una rotatoria nei pressi dell’uscita di Spinazzo. Il progetto in questione era stato già approvato nel 2022, ma si è reso necessario riportarlo in giunta al fine di adeguare il progetto alle prescrizioni fornite da Anas, al nuovo codice degli appalti e al impresario regionale vigente.

L'intervento

Il progetto, per un costo di 1 milione di euro, sarà finanziato con un mutuo concesso da cassa cassa depositi e prestiti. Contestualmente verrà provata una varia variante urbanistica per attuare le procedure legate in primis agli espropri.