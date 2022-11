Capaccio, giovane mamma non riesce ad arrivare in ospedale e partorisce in auto

Una storia a lieto fine arriva da Capaccio Paestum dove una donna di nazionalità indiana è stata costretta a partorire in auto perché non è riuscita ad arrivare in tempo all’ospedale.

Il parto in auto

E’ avvenuto - riporta Infocilento - la scorsa notte in località Ponte Barizzo. La giovane, mentre si recava al nosocomio di Battipaglia, si è dovuta fermare lungo la strada perché ormai il suo bambino stava nascendo. A quel punto ha telefonato ai sanitari del 118 che prontamente sono giunti sul posto fornendole la necessaria assistenza. E così, dopo tanta paura, il piccolo Joy è venuto alla luce ed insieme alla sua mamma è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Entrambi, fortunatamente, stanno bene.