Lieto fine a Capaccio Paestum: ritrovata Alessandra Lucia Ripoli

Lieto fine a Capaccio Paestum. E’ stata ritrovata, infatti, Alessandra Lucia Ripoli, la 21enne scomparsa dallo scorso 1 aprile dopo essersi allontanata da casa per andare a trascorrere la Pasquetta a Napoli.

Il ritrovamento

Di lei si sono perse le tracce per due settimane in cui si sono moltiplicati gli appelli per ritrovarla. Ieri sera la giovane è stata rintracciata dalla Polizia proprio a Napoli: è stata trovata in buone condizioni di salute ed ha avuto già modo di parlare con i familiari. Presto tornerà a casa.