Capaccio, il gip respinge la richiesta per Squecco: resta in carcere

Roberto Squecco resta in carcere. Il gip del Tribunale di Salerno, Gerardina Romaniello, ha rigettato la richiesta degli arresti domiciliari avanzata dagli avvocati del noto imprenditore capaccese, i legali Guglielmo Scarlato e Mario Turi. La prossima mossa sarà l'appello al Tribunale del Riesame. Squecco è stato coinvolto nell'indagine "Croci del Silaro", che ha portato all'applicazione di misure restrittive per altre persone.

I dettagli

In particolare, il gip ha rigettato anche la richiesta di revoca dei domiciliari per Stefania Nobili, che nel frattempo si era dimessa nei giorni scorsi dal suo incarico di consigliere comunale. I suoi avvocati avevano chiesto al gip di attenuare la pena, autorizzandola a ritornare al lavoro. Ci sarà appello al Riesame anche per lei. La discussione, però, dovrebbe avvenire non prima di un mese e mezzo. L’avvocato Federico Conte, che assiste la funzionaria dell’Asl, Gerarda Montella. Ha presentato ricorso al Riesame e chiede la revoca del divieto di dimora.