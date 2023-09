Capaccio Scalo, inaugurato il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria

E' stato inaugurato, ieri sera, il nuovo parcheggio gratuito a uso pubblico in via Stazione, a Capaccio Scalo, in prossimità della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide. Su una superficie di 2550 metri quadri è ora possibile la sosta di oltre 50 veicoli.

L'area di sosta

Il parcheggio pubblico, appena messo a disposizione dei cittadini di Capaccio Paestum e degli utenti dei servizi ferroviari, conta 40 posti per automobili, 12 posti per motocicli e 2 posti auto per persone con disabilità. L’area è videosorvegliata, recintata da un muretto e dotata di un idoneo impianto di illuminazione in modo da renderlo più sicuro nei diversi momenti della giornata. L’area di sosta è anche dotata di un impianto di smaltimento delle acque superficiali. Il parcheggio, inoltre, è stato realizzato perché possa fungere da interscambio con il terminal dei bus urbani e interurbani. Nell’area di sosta, in linea con le politiche di mobilità sostenibile portate avanti dall’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, sono posizionati stalli portabiciclette. La realizzazione dell’opera, il cui progetto è stato elaborato dall’ufficio lavori pubblici, è stata possibile grazie alla sottoscrizione, nel 2021, di un contratto di comodato d’uso gratuito con Rete Ferroviaria Italiana per la concessione dell’area necessaria.

Il commento

“Finalmente dotiamo la stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide di un atteso e indispensabile parcheggio – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Con questa area di sosta, utile per oltre 50 veicoli, eliminiamo un enorme disagio per le persone che usano il treno per andare al lavoro o per gli spostamenti più lunghi e che hanno quindi necessità di lasciare la loro auto nei pressi della stazione a volte per un’intera giornata. Non solo: rendiamo la stazione più accogliente per quanti raggiungono la nostra Città in treno e andiamo anche a rendere più scorrevole il traffico stradale in entrata e in uscita dal centro urbano di Capaccio Scalo”.