Uccide la nonna a Capaccio, la nipote 16enne sarebbe incinta: domani l'interrogatorio

Sarebbe incinta la ragazza di 16 anni che, nella serata di lunedì scorso, avrebbe ucciso con sette/otto coltellate la nonna di 76 anni, Gilda Candreva, nella sua abitazione di Capaccio Paestum. A rivelarlo la trasmissione “La Vita in Diretta” su Rai 1 che si è occupata nel pomeriggio dell’omicidio. A dichiararlo sarebbe stato il fidanzatino della minore ai propri genitori nelle ultime ore. Un colpo di scena che potrebbe essere confermato già domani mattina, quando la sedicenne fornirà dichiarazioni spontanee davanti al tribunale per i minorenni di Salerno. Ai microfoni della trasmissione condotta da Alberto Matano anche un giovane che lavora a poca distanza dal luogo del delitto, il quale ha raccontato di essere stato uno dei primi a soccorrere nonna e nipote dopo aver udito delle forti urla provenire dall'abitazione dell'anziana.

Le indagini

L'adolescente, dopo quanto accaduto, è stata prima medicata in ospedale per alcune ferite lievi e, poi, accompagnata nel carcere minorile di Nisida a Napoli. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica e il movente di quanto successo nell'abitazione dell'anziana in via Tavernelle. Ieri pomeriggio, l'avvocato della ragazza, Antonello Natale, ha avuto un lungo colloquio con la sua assistita in carcere. Intanto, ieri, proprio mentre legale e ragazzina si confrontavano, all'ospedale di Eboli si è tenuta l'autopsia sul cadavere della donna che avrebbe confermato le sette/otto coltellate che la giovane avrebbe inflitto alla notta, forse durante una lite furibonda . La salma, poi, èstata liberata e i funerali si terranno domani mattina alla basilica di Paestum.