Blitz a Capaccio Paestum: sequestrato un manufatto abusivo, denunciato il proprietario

Blitz, oggi, degli agenti della Polizia Municipale a Capaccio Paestum, dove hanno sequestrato un manufatto abusivo situato in via Giolitti. Nel corso dei controlli è stata riscontrata la realizzazione di un capannone in muratura e ferro di 136 mq ricoperto da lamiere zincate, costruito in ampliamento ed aderenza ad un’abitazione locale, all’interno del quale sono state ricavati anche tre diversi ambienti. Il proprietario e committente dei lavori è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.