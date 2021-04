Blitz in un albergo a Capaccio Paestum: sequestrata piscina abusiva

I carabinieri hanno contestato al titolare l’abusiva realizzazione in assenza delle necessarie autorizzazioni e del parere della Soprintendenza, visto che la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico

Blitz antiabusivismo a Capaccio Paestum. I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, nel pomeriggio di ieri, hanno sequestrato la piscina di un albergo situato lungo la costa contestandone l’abusiva realizzazione in assenza delle necessarie autorizzazioni e del parere della Soprintendenza, visto che la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico.

I controlli

Secondo i militari della Stazione di Capaccio Scalo, la piscina di 12×6 metri, interrata e con bordi in legno, riservata agli ospiti, è stata illecitamente costruita al centro del giardino annesso all’hotel 3 stelle, situato direttamente sul mare in località Torre di Mare-Licinella. Il titolare è stato denunciato per abusivismo edilizio.