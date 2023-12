Spaccio di cocaina a Capaccio: arrestato uno straniero

A Capaccio Paestum, ieri sera, i carabinieri hanno arrestato uno straniero, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo di 32 anni, E.S.H le sue iniziali, è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina. Successivamente, nel corso dei controlli, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici. Di conseguenza, è stato ammanettato e rinchiuso nel carcere di Salerno.