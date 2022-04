L’uomo, già ristretto per atti persecutori, 58enne, è evaso e si è presentato nei pressi dell’abitazione di una donna del capoluogo che perseguitava. L’arrestato era accusato già di plurime violazioni della restrizione del divieto di avvicinamento della persona offesa. L'intervento dei carabinieri è stato immediato, evitando conseguenze peggiori, bloccando l'uomo, poi trasferito presso il Carcere di Salerno Fuorni. Sempre i carabinieri, hanno arrestato una seconda persona sempre per stalking, perchè accusato di continui atti persecutori nei confronti di una donna del Capoluogo con plurime violazioni della restrizione del divieto di avvicinamento della persona offesa.

Ai domiciliari per stalking, evade e va sotto casa della ex: finisce in carcere