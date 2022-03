Straniero ubriaco si stende sui binari a Capaccio: l'amico lo salva e si ferisce

Dramma sfiorato, questa sera, alla stazione ferroviaria di Capaccio Paestum, dove due cittadini indiani hanno seminato il panico rischiando anche di essere travolti da un treno.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, i due, completamente ubriachi, sono apparsi all’improvviso sui binari dove era in arrivo un treno Intercity. Per fortuna, il macchinista si è reso conto della loro presenza riuscendo a frenare in tempo anche se uno dei due stranieri è rimasto ferito ad un braccio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno condotto all’ospedale di Battipaglia per essere medicato.

Le indagini

Quest’ultimo ha dichiarato ai carabinieri di essersi lanciato sui binari per impedire all’amico, successivamente fuggito, di suicidarsi. La sua versione, però, non è stata ancora accertata. Inevitabili rallentamenti alla circolazione dei treni.