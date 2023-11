Picchiava e minacciava di morte i genitori: arrestato 30enne

I carabinieri della stazione di Capaccio Paestum hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, nei confronti di un 30enne per maltrattamenti nei confronti dei propri genitori. Il provvedimento cautelare è scaturito a seguito delle diverse segnalazioni da parte della madre e del padre del 30enne per le protratte minacce di morte, percosse e lesioni subite per mano del figlio