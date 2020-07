Dramma sfiorato a Capitello, cade albero vicino alle giostrine dei bambini

Momenti di paura, la scorsa notte, a Capitello (Ispani), dove un grosso albero (come mostrano le foto del gruppo Facebook Capitello, Perla del Cilento) è caduto sul lungomare, nei pressi delle giostrine per i bambini. Fortunatamente, in quel momento, non vi erano passanti e dunque si sono evitati feriti.

I soccorsi

L’area in questione è stata messa in sicurezza. Ma sono in corso le verifiche per risalire all’origine del cedimento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme alla Polizia Locale.

Gallery