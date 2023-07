Irregolarità negli stabilimenti balneari: multe e denunce nel Cilento

Continuano i controlli dei militari del Circondario Marittimo di Palinuro per verificare il rispetto dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare e prevenire reati nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro. Nei giorni scorsi, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Scario e dell’Ufficio Locale Marittimo di Sapri ha effettuato accurate verifiche lungo il litorale delle frazioni marine di competenza.

I controlli

A Capitello e Policastro, ben dodici stabilimenti balneari sono stati sottoposti a controllo dai militari, tre le sanzioni amministrative elevate a fronte delle 9 violazioni accertate per un totale di oltre 3000 euro. Altri sei lidi ispezionati nel comune di Sapri, di cui tre risultati inottemperanti e pertanto a carico dei concessionari sono state elevate le relative sanzioni amministrative per un totale di oltre 2000 euro.E’ stato inoltre denunciato il titolare di una concessione per occupazione abusiva di demanio marittimo con lettini ed ombrelloni ben superiore a quella autorizzata. Circa 400mq di spiaggia sono stati fatti sgomberare e restituiti alla pubblica fruizione. Denunciato all’Autorità Giudiziaria un secondo concessionario per assenza del previsto provvedimento autorizzativo di subingresso nella gestione dell’attività: le gravi violazioni amministrative hanno riguardato principalmente l’assenza del bagnino e del locale di primo soccorso. Eseguite, infine, numerose verifiche a tutela dell’ambiente marino a seguito delle molte segnalazioni pervenute alla sala operativa della Guardia Costiera, e che hanno reso necessario interessare l’Arpac per l’effettuazione di ulteriori campionamenti oltre quelli già in corso nelle acque del Circondario Marittimo.