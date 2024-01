Il bilancio della notte di Capodanno: sette feriti nel salernitano

Sette feriti non gravi sono stati medicati negli ospedali del Salernitano per i botti nell'ultima notte dell'anno. Nel dettaglio, 2 persone a Salerno, quattro a Nocera Inferiore e una a Sarno (quest'ultima proveniente da Palma Campania, nel Napoletano). Un uomo di circa 50 anni, a causa dello scoppio di un petardo all'altezza del volto, ha subito un trauma all'occhio ed è stato curato dai medici del reparto di oculistica del nosocomio 'Ruggi' di Salerno. Le altre persone ferite hanno subito scottature o lesioni in particolare a mani o labbra.