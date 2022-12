Concerto di Capodanno: volano stracci in consiglio comunale, scontro tra maggioranza e opposizione

La questione concerto di Capodanno arriva al consiglio comunale di Salerno. In apertura dei lavori, sono stati numerosi i consiglieri intervenuti sull'argomento dopo le polemiche degli ultimi giorni relativi alle restrizioni ed alla scelta di piazza Amendola quale location del concerto dei Negramaro invece che piazza della Libertà (o piazza della Concordia).

Il dibattito

"Bisognava essere chiari e spiegare il perché non era stata scelta la location di piazza della Libertà o piazza Della Concordia", ha sottolineato il consigliere di Salerno dei Giovani, Horace Di Carlo. "Ciò - ha aggiunto - avrebbe reso più facile anche a noi dare spiegazioni in merito, visto che siamo stati sommersi di messaggi. Per quanto mi riguarda è un azzardo fare un concerto di queste proporzioni in piazza Amendola". Il consigliere della Lega Dante Santoro, invece, si è focalizzato su piazza della Libertà: "Una piazza costata 70 milioni che bisogna fare vivere. Il governo cittadino, però, demolisce ambizioni e speranze". Duro anche il consigliere di opposizione, Antonio Cammarota: "Portare i Negramaro a Salerno è come portare Ribéry alla Salernitana. Il problema è che poi Ribéry non puoi farlo giocare in un cortile. Spendiamo denaro pubblico per uno spettacolo importante, nel giorno in cui parliamo del Salva-Città, e poi decidiamo di far suonare i Negramaro in una cantina". Polemico con l'opposizione Luca Sorrentino di Progressisti per Salerno: "Su Marte ci vive chi dice che a Piazza della Libertà non ci sia nessuno. Il discorso del concerto? Stiamo perdendo su un qualcosa che poteva essere evitato e che sarà un grande successo di questa amministrazione, come conferma la presenza dei turisti in città. È una tradizione che il concerto venga fatto nei pressi del Comune. Suggerisco all'opposizione di trovare altri argomenti". "Se è vero che c'è un problema attentati dovete dimettervi", ha sottolineato il consigliere Fdi, Domenico Ventura. A chiudere il cerchio sulla questione i consiglieri del Movimento Cinque Stelle Catello Lambiase secondo cui "I titoli ormai sono più sulle restrizioni che sul concerto" e Claudia Pecoraro: "Il censimento degli ospiti sarebbe stato una follia. Sono contenta ci sia stato un dietrofront dell'amministrazione".