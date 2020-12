Capodanno 2021, stop ai fuochi d'artificio: altri sindaci firmano l'ordinanza

In vista di Capodanno, altri sindaci della provincia di Salerno stanno continuando a firmare ordinanze e a lanciare appelli contro l’esplosione dei botti di Capodanno.

Nei Picentini

Oggi pomeriggio il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano ha firmato l’ordinanza di divieto su tutto il territorio comunale di accensione e lancio di fuochi d’artificio, sparo di petardi ed altri artifici pirotecnici da domani, venerdì 31 dicembre 2020, e fino al prossimo 6 gennaio 2021. “Una scelta doverosa - spiega - per tutelare non solo le persone, specie i bambini, ma soprattutto gli animali, spaventati dal fragore degli scoppi senza deturpare il patrimonio pubblico e privato. Facciamo sì che questa vigilia di Capodanno sia all’insegna del divertimento in famiglia e nel rispetto di chi sta soffrendo per i motivi legati al Covid-19”. Un medesimo provvedimento, con scadenza però il 7 gennaio, è stato adottato dal primo cittadino di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola: “L’accensione di fuochi pirotecnici costituisce occasione per creare possibili assembramenti di persone su strade o piazze del territorio e può causare sovraffollamenti presso i presidi ospedalieri, assolutamente da scongiurare in questa particolare situazione contingente di emergenza sanitaria”. E ricorda: “I trasgressori sono passibili della sanzione amministrativa da 167,00 euro a 500,00 euro oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, degli artifici pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81”.



In Costiera Amalfitana

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, sempre oggi, ha firmato un'ordinanza di divieto di accenzione, lancio o sparo di fuochi d'archificio, mortaretti, petardi, bombette e qualsiasi altro prodotto pirotecnico tra il 31 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2020.