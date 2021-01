Notte di Capodanno, i fuochi d'artificio illuminano Salerno (nonostante l'ordinanza)

Non solo botti e assembramenti. Nella notte di San Silvestro, infatti, l’ordinanza del sindaco di Salerno che vietava su tutto il territorio comunale, sia nei luoghi pubbici che privati, di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio “fatto salvo gli utilizzi autorizzati ai sensi e per effetti delle norme vigenti”, non è stata rispettata. Lo stesso è accaduto per le disposizioni adottate anche in altri comuni della provincia e della regione.

I fuochi d'artificio

I salernitani – come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - non hanno infatti rinunciato alla tradizione dei botti di Capodanno e la città ha accolto l’arrivo del nuovo anno con il solito frastuono di mortaretti, petardi, bombette e fuochi pirotecnici . Dalla zona orientale al centro ai rioni collinari: da balconi e terrazze è stato - seppur in forma minore rispetto agli anni precedenti - un tripudio di colori che ha acceso il cielo di Salerno a mezzanotte per accogliere il nuovo anno, il 2021.

