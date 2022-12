Stop ai fuochi d'artificio per Capodanno ed Epifania a Salerno: firmata l'ordinanza

Nuovi divieti in vista di Capodanno e dell’Epifania a Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di vendita, dalle 8 del 29 dicembre 2022 alle 7 del 7 gennaio 2023, sulle aree pubbliche, aperte al pubblico e esposte al pubblico in forma ambulante e non, di ogni tipo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti. Insomma, dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati”.

Il provvedimento

La stessa ordinanza, inoltre, dispone il divieto di utilizzo dei fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti in genere anche se di libera vendita. Sono esclusi, invece, gli spettacoli di fuochi d’artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle autorità, ma anche le cosiddette “miccette”. I trasgressori di tali disposizioni rischiano una multa tra i 25 e i 500 euro. L'ordinanza prevede anche divieti per alcoolici e spettacoli all'esterno di bar, ristoranti e similari