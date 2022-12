Capodanno in Piazza Amendola, l'opposizione: "Soldi sprecati per Piazza della Libertà, nessuno guardi il concerto dal Comune"

Continua la polemica dopo la decisione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza di trasformare in “zona rossa” Piazza Amendola in occasione del concerto di Capodanno. Dopo l’amarezza manifestata dai gestori dei locali arrivano le critiche anche del mondo politico. Duro il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano: “Abbiamo speso 70 milioni di euro per una piazza (Piazza della Libertà, ndr). che non ha alcuna funzione (se non quella di cortile ad un mega condominio privato) e siamo costretti ad organizzare concerti al prezzo di 400 mila euro a numero chiuso. E nessuno pensi di utilizzare palazzo di città per assistere allo spettacolo dalla casa di tutti”.

La polemica

Il coordinatore cittadino di Noi Moderati Cristiano Pontillo: “Nonostante lo scempio del cimitero sulla spiaggia, scritta Piazza della Libertà e pronunciata piazza Delukistan, presentata come piazza a disposizione della città per ospitare eventi importanti affacciati sul mare, nonostante piazza della Concordia, i signorini hanno ritenuto più “sicuro”, chiudere l’anno con un maxiconcerto in Piazza Amendola, così da poter stare beati e tranquilli nelle loro “stanzette” in quel che è la casa del popolo salernitano. Ma non contenti della scellerata scelta, hanno pensato di farla ancora più grande chiudendo la piazza, e quindi il concerto di fine anno, ad un numero chiuso, ovviamente ben organizzato a favore dei soliti, visto che hanno pensato bene di farsi inviare dati sensibili di ogni persona presente in strutture ricettive, in barba ad ogni norma sulla privacy (cosa a cui ormai il Capo, dall’alto della propria poltrona in Regione, ci ha ampiamente abituati dopo lo show Vergognoso messo in atto durante la fase pLandemica) in modo da poterli inserire nella lista per l’accesso alla piazza, mettendo in stress la macchina organizzativa della Polizia Municipale e del personale comunale, nonché delle forze dell’ordine, che saranno costretti a fare gli straordinari per evitare che questa discriminazione, verso il resto delle persone che non potranno assistere all’evento”, creino inevitabili momenti di tensione. Ultimo vergognoso atto, nell’ultimo giorno dell’anno, di questi inutili e dannosi personaggi”.