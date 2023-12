Capodanno in piazza della Libertà: montati palco e barriere, vandalizzata intanto una giostrina

Montato il palco in piazza della Libertà, in vista del grande concerto di Capodanno con i Pooh. Collocate anche le transenne antipanico, usate come barriere frangifolla per aree sensibili. Ad aprire la serata (ore 20.45) saranno Pippo Pelo, Adriana Petro e Pika Dj che scalderanno il pubblico con musica dance e animazione. Alle 22, dunque, il concerto dei Pooh e poi a mezzanotte il brindisi augurale con lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Confermata, intanto, la chiusura del parcheggio di piazza della Libertà, il 31 dicembre, dalle 17:30 fino alla 00.30, per motivi di sicurezza. Inoltre è stato disposto il senso unico pedonale per la passeggiata a bordo dei locali del sottopiazza, da Santa Teresa fino alla stazione marittima.

Il fuoriprogramma

Mentre c'è chi monta il palco, c'è stato chi ha pensato bene di vandalizzare una delle giostrine di piazza della Libertà, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano. Accertamenti in corso per risalire ai responsabili.