Capodoglio morto al Porto di S. Maria di Castellabate: accertamenti sulle cause del decesso

Una scoperta amara nella notte di Natale: nel porticciolo di San Marco di Castellabate è stato trovato un esemplare di Capodoglio di circa 13 metri privo di vita.

Le indagini

Immediato, l'intervento della Guardia Costiera, delle autorità competenti e dei volontari dell'Enpa a seguito delle segnalazioni: l'esemplare era in via di putrefazione e sono in corso accertamenti per risalire alle cause della morte.