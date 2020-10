Caporalato, truffa e violenze: perquisizioni della Dia di Firenze a Salerno

Coinvolge anche la provincia di Salerno l’operazione condotta dalla Dia di Firenze, insieme con la polizia di Siena e ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Siena, contro una presunta associazione per delinquere finalizzata, tra l'altro, all'appropriazione indebita, sfruttamento dei lavoratori sottoposti a condizioni degradanti, peculato, truffa aggravata, sottrazione fraudolenta di beni al fisco, auto-riciclaggio e violenza sessuale.

Il blitz

Sono tre misure di custodia cautelare in corso di esecuzione oltre a varie perquisizioni nelle province di Firenze, Siena, Salerno, Benevento e Napoli. Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 600 mila euro. I provvedimenti sono stati disposti dal gip di Firenze in seguito a indagini coordinate dalla Dda del capoluogo toscano