Sos caporalato, nuovo caso a Eboli: la rabbia di Marino (Uil)

"Il caporalato non conosce crisi. Nemmeno il Covid lo frena. Lo dimostra l'ultima operazione dei carabinieri nella Piana del Sele. Sarò ripetitivo, ma è così: va fatto un plauso al lavoro delle forze dell'ordine che non si ferma mai e porta alla luce questi episodi di sfruttamento". Con queste parole interviene il segretario generale della Uila Uil Salerno Ciro Marino, alla luce dell'ultima operazione anti-caporalato avvenuta in provincia.

La denuncia

Secondo il sindacalista è “necessario che le istituzioni locali prendano atto delle denunce, avanzate dai sindacati in questi anni, circa la presenza di lavoratori fantasma per lo Stato italiano, stipati in alloggi di fortuna e costretti a lavorare in situazioni massacranti. Azioni come queste sono indispensabili per mettere fine a questa piaga sociale che, in questo particolare momento di crisi legato all'emergenza Covid-19, oltre a danneggiare i diritti e la dignità dei lavoratori coinvolti, danneggia quelle aziende agricole che agiscono nel rispetto delle norme. Ecco perché serve che le istituzioni devono sbloccare l’inerzia progettuale e operativa sul fenomeno della lotta al caporalato. Apprezziamo lo sforzo delle forze dell'ordine, che lavorano in sotto organico in provincia di Salerno, ma serve fare di più. Non è possibile che chi abbia commesso tutto questo sia a piede libero e non arrestato. C'è la flagranza di reato e dunque deve avvenire questo. Bisogna agire subito per tutelare le aziende sane che rispettano le regole” conclude Marino.