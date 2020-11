Caporalato: nei guai un'azienda agricola di Scafati, sospesa l'attività

Controlli serrati nell'Agro Nocerino Sarnese: è emerso che in un'azienda agricola tre lavoratori erano privi di regolare assunzione, reclutati illecitamente da un intermediatore per essere sfruttati da una ditta sconosciuta alla pubblica amministrazione e accusata di violazione alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonchè mancata attuazione delle misure anti-contagio.

I provvedimenti

In particolare, il 9 novembre, a Scafati, è entrato in azione il personale specializzato dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno: denunciato l'intermediatore del datore di lavoro che costringeva i tre sfruttati anche a consegnargli parte della retribuzione giornaliera, nonchè a lavorare senza visita medica preventiva, nè formazione o informazione sui rischi sul lavoro. Elevate, dunque, sanzioni per 13mila euro. Disposta, inoltre, la sospensione dell'attività. Continua, intanto, il monitoraggio contro il lavoro nero.