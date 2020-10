Violate le norme anti-Covid: i carabinieri chiudono la vineria a Paestum

I carabinieri del Nas di Salerno hanno chiuso per 4 giorni una nota vineria di Capaccio Paestum. La decisione è stata adottata in seguito agli assembramenti riscontrati all'esterno, in violazione delle norme anti-Covid.

La sanzione

E' stata anche irrogata una multa di 400 euro. Non c'era sufficiente distanziamento tra gli avventori del locale. Il provvedimento è stato segnalato alla Prefettura di Salerno. L'attività aveva già subito analogo provvedimento a marzo scorso: gli agenti della Polizia Municipale disposero la chiusura del locale.