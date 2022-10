Usura, furti e rapine a Salerno: ecco i "consigli" dei carabinieri ai commercianti

Si è svolto questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, un incontro organizzato con imprenditori, commercianti, artigiani e ristoratori della città. Obiettivo dell’appuntamento è quello di incentivare la collaborazione creando un filo diretto con le categorie produttive ed esercenti, per garantire la migliore risposta alle esigenze di sicurezza. La scelta di incontrare i rappresentanti prima delle festività natalizie non è casuale. In un momento dell’anno così importante, in cui negozi, ristoranti e botteghe beneficiano di una maggiore affluenza di clienti e aumenta il volume di affari, i carabinieri accendono i riflettori sull’attività preventiva anche per rendere più efficace quella repressiva.

Le necessità dei commercianti

Nel corso dell’incontro, a partire dall’esame del modus operandi adottato dagli autori dei furti e dalle rapine commessi negli ultimi mesi, i militari dell’Arma stanno promuovendo una riflessione congiunta con i commercianti sulle misure da adottare per prevenire e reprimere il fenomeno. In particolare è stata evidenziata la necessità di: segnalare tempestivamente al 112 situazioni di interesse per garantire un rapido intervento delle pattuglie; installare negli esercizi commerciali un idoneo sistema di videosorveglianza e di allarme collegato alla Centrale Operativa; evitare la giacenza in cassa di ingenti somme di denaro; mantenere costanti rapporti con il Maggiore Antonio Corvino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno, individuato come referente, a cui sarà possibile segnalare, anche in forma anonima, persone sospette notate aggirarsi nei pressi delle attività commerciali; intensificare le pattuglie a piedi dei carabinieri per favorire contatti diretti con i commercianti del territorio. Attenzione particolare è riservata al fenomeno del racket e dell’usura attraverso l’intervento anche dei rappresentanti delle relative associazioni, con i quali intendono collaborare per rimarcare l’importanza di denunciare immediata tali ricatti.