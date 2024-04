Carabinieri morti a Campagna: test su alcol e droga per la conducente del Suv

Proseguono serrate le indagini per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità dell’incidente stradale in cui hanno perso la vita i due carabinieri Francesco Pastore, 25 anni, e Francesco Ferraro, 27 anni, lungo la Strada Statale 91 a Campagna.

Le indagini

Al vaglio degli inquirenti, in queste ore, la posizione della conducente del Suv, N.L le sue iniziali, di 31 anni, che è stata sottoposta all’alcool test e all’esame sulla droga. L’esito degli accertamenti è atteso a breve. La donna - che viaggiava insieme ad una ragazza di 19 anni - rischia l’accusa di duplice omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito finora, sembra che a causare la carambola sia stato proprio il Range Rover guidato dalla 31enne, che si sarebbe scontrato con la vettura di servizio dei due militari dell’Arma coinvolgendo anche una Fiat Punto su cui viaggiava un 75enne, attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Battipaglia. In ospedale è finito anche il terzo carabiniere che era a bordo della “gazzella” incidentata, il quale ha riportato gravi ferite in varie parti del corpo; la conducente del Suv e la 19enne, invece, sono state condotte al nosocomio di Oliveto Citra per ferite e fratture non gravi.

Le esequie

Intanto, i funerali di Francesco Ferraro, uno dei due giovani carabinieri, si terranno domani mattina alle 10 nel suo paese natale, Montesano Salentino (Lecce). Il feretro di Francesco avvolto nel Tricolore - riportano i colleghi di Foggiatoday - è stato accolto davanti alla sede del municipio nella tarda serata di ieri dagli applausi dei cittadini del piccolo centro del Capo di Leuca. Tra loro c'erano anche i genitori del militare, Antonio e Paola, ed i fratelli Gigi, Michele e Alessandro, oltre a rappresentanti delle autorità civili e militari. E, sempre domani, dovrebbero essere celebrati i funerali di Francesco Pastore, il cui feretro è giunto ieri sera a Manfredonia: il carro funebre, da piazza Marconi ha attraversato corso Manfredi in mezzo a due ali di folla fino ad arrivare a Palazzo Celestini, dov’è stata allestita la camera ardente. Al passaggio un silenzio rotto solo dal dolore straziante dei parenti e segni della croce. L’intera città si è stretta intorno alla famiglia. Uno scrosciante applauso ha accompagnato l’ingresso della bara avvolta dal tricolore.