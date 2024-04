Carabinieri morti, la conducente del Suv ricoverata in ospedale: "E' provata e scossa"

E' ancora ricoverata in ospedale Nancy L., la 31enne che, la notte di sabato scorso, è accusata di aver provocato un incidente con il suo Suv, finendo contro l'auto con a bordo tre carabinieri, due dei quali, il maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto dell'arma Francesco Ferraro, di 27 anni, sono morti per le gravi ferite riportate.

Il dramma

Fonti vicine alla giovane - riporta l’Ansa - la definiscono "molto provata e scossa" da quanto accaduto. Alla donna, assistita dall'avvocato Antonio Boffa, sono stati notificati due atti: l'avviso di garanzia per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime (in relazione alle persone rimaste ferite nell'incidente, un carabiniere e un anziano che si trovava su un'altra vettura) e il sequestro del Suv. L'avvocato Boffa - che assiste anche il padre della ragazza, sotto processo per omicidio stradale per un’altra vicenda - non avrebbe ancora visto la giovane, ma l'avrebbe solo sentita telefonicamente. Massimo riserbo, al momento, da parte degli investigatori, sul risultato dell'esame tossicologico di conferma cui è stata sottoposta la trentunenne, già risultata positiva all'alcoltest e ad un primo narcotest.