Incidente a Campagna: il cordoglio delle istituzioni per la morte dei due carabinieri

Arrivano i primi messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni per la scomparsa di due carabinieri – Francesco Pastore e Francesco Ferraro - in servizio a Campagna, a causa di un grave incidente stradale avvenuto nella notte. Inizialmente si era diffusa l'informazione che il secondo militare si chiamasse Domenico Ferraro e non Francesco: per questo, in molti messaggi di cordoglio, viene citato con il nome di Domenico.

I messaggi di cordoglio

Il presidente del Senato Ignazio La Russa: “Ho appreso con profondo dolore dell'incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada statale 91 a Campagna e nel quale hanno perso la vita due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato scelto Domenico Ferraro. Desidero esprimere ai loro familiari e all'Arma il mio sincero e profondo cordoglio e alle persone rimaste ferite gli auguri di pronta guarigione". Il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana: “Esprimo profondo cordoglio per il tragico incidente stradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell'appuntato scelto Domenico Ferraro le più sentite condoglianze e alle persone ferite sinceri auguri di pronta guarigione”. Il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini scrive sui social: "Che tragedia. Una preghiera per il maresciallo Pastore e l'appuntato scelto Ferraro, un profondo abbraccio alle loro famiglie e all'Arma dei Carabinieri". Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Sono profondamente addolorato per quanto accaduto la scorsa notte in provincia di Salerno. Il mio cordoglio all’Arma e ai familiari dei due Carabinieri che hanno perso la vita, e gli auguri di una pronta guarigione al militare affidato alle cure dei sanitari”. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, esprime "sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e per il suo tramite alle famiglie del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, giovani servitori dello Stato deceduti in servizio in un incidente avvenuto questa notte, in provincia di Salerno. Il Prefetto Pisani auspica una pronta guarigione per il carabiniere Paolo Volpe rimasto ferito".

Il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Esprimo le mie più sentite condoglianze e profonda vicinanza alla Compagnia dei Carabinieri di Campagna, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno e alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Domenico Ferraro, deceduti, la scorsa notte, a causa di un incidente stradale, avvenuto mentre erano impegnati nelle attività di prevenzione e controllo del territorio di Campagna. Auguri di pronta guarigione all’altro militare dell’Arma ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Eboli e a tutte le persone rimaste ferite”. L’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, membro della commissione Difesa e Antimafia esprime cordoglio per Francesco Pastore e Domenico Ferraro, i due Carabinieri deceduti nella tarda di serata di ieri a Campagna. “Una tragedia che mi ha colpito e addolorato profondamente, inaccettabile perdere la vita mentre si è nel pieno svolgimento del proprio lavoro - dice il deputato salernitano - Auspichiamo possa presto essere accertata l’esatta dinamica dell’accaduto. Alle famiglie delle vittime, al Corpo dell’Arma dei carabinieri giunga il nostro abbraccio e il nostro cordoglio”. Il deputato Piero De Luca (Pd): "Siamo profondamente addolorati e sgomenti per la notizia dell'incidente stradale avvenuto questa notte lungo la strada statale 91 a Campagna, in cui hanno perso tragicamente la vita due Carabinieri impegnati in attività di prevenzione e controllo del territorio, il Maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato scelto Francesco Ferraro. Esprimo il mio più sentito cordoglio e rivolgo la massima vicinanza per questa drammatica scomparsa alle loro famiglie e all'Arma intera. Auguro pronta guarigione alle altre vittime rimaste ferite nell'incidente".

“L'incidente avvenuto recentemente in provincia di Salerno, che ha visto la tragica scomparsa di due giovani appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ci colpisce profondamente. Rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze e esprimiamo il nostro profondo dolore alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e dell'appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, tragicamente scomparsi mentre svolgevano il loro dovere nelle attività di vigilanza e sicurezza del territorio di Campagna. Facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione al terzo carabiniere, anch'egli maresciallo, che è rimasto ferito nell'incidente” lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del M5S in Commissione Difesa.