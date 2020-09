In volo sulla spiaggia gremita: blitz dei carabinieri, denunciato un "pirata" salernitano

A Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione e del 7° Elinucleo Elicotteri, quest’ultimi in volo in missione operativa di polizia, hanno intercettato un velivolo, del tipo parapendio a motore, che sorvolava a bassa quota, a tratti inferiore a 5 metri, le spiagge del litorale ancora gremite di bagnanti. Il pilota ha violato l’area interdetta in prossimità dell’asse pista dell’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi”, causandio un grave potenziale pericolo per gli atterraggi e decolli del traffico aereo.

La sanzione

Scortato in atterraggio, è stato denunciato il pilota, un 50enne di Salerno, gravato da precedenti penali. Dai successivi accertamenti risultava che il velivolo era stato costruito artigianalmente, privo dei previsti requisiti di sicurezza e collaudo. Il pilota era sprovvisto di brevetto di pilotaggio e di copertura assicurativa. Al termine degli accertamenti, i carabinieri lo hanno denunciato per aver posto in pericolo la sicurezza dei trasporti aerei e per violazione di diverse disposizioni penali ed amministrative del codice della navigazione. Il velivolo è stato sequestrato.