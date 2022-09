Carabinieri, il colonnello Santagata lascia Salerno e va ad Avellino

Il colonnello dei carabinieri Santagata lascia Salerno e va ad Avellino Giancarlo Santagata, 53enne originario della provincia di Caserta, è infatti, il nuovo Capo Ufficio Comando, già diretto dal Colonnello Claudio Rosa.

La carriera

Lascia il comando del Reparto Operativo di Salerno, assunto nel 2019 dopo aver diretto le Sezioni Anticrimine del ROS di Salerno e L’Aquila. In precedenza ha operato nella “Marsica”, alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano, per poi essere trasferito a Montepulciano, in Toscana.Durante i periodi di assenza del Colonnello Bramati, assolverà anche le funzioni di Vice Comandante Provinciale.