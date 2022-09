Carabinieri, cambio al vertice della Compagnia di Vallo della Lucania

Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Vallo della Lucana. Dopo tre anni il Maggiore Annarita D’Ambrosio lascia il comando al Tenente Colonnello Sante Picchi. Il Maggiore D’Ambrosio era arrivata a Vallo della Lucania dalla Scuola Allievi Ufficiali di Campobasso e dopo aver condotto importanti operazioni e aver ottenuto eccellenti risultati andrà a dirigere la Scuola Allievi Carabinieri di Roma.

Il nuovo vertice

Il Tenente Colonnello Picchi, invece, ha diretto la Compagnia di Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Originario del Lazio, è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione, è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed insignito della Medaglia Mauriziana e di Lungo Comando. Ha comandato il Nucleo Informativo del Gruppo di Castello di Cisterna (Napoli) dove ha assolto anche l’incarico di vicecomandante del Gruppo, la Compagnia di Monfalcone (Gorizia) ed il Nucleo Operativo e Radiomobile di Campi Salentina (Lecce) dove ha retto per un periodo il comando della Compagnia.

Nel 2017, sulla base dell’esperienza professionale maturata nell’attività di monitoraggio delle Amministrazioni comunali e partecipazione alle Commissioni di accesso prefettizie, ha collaborato con il periodico scientifico professionale della Scuola Ufficiali Carabinieri “Rassegna dell’Arma” pubblicando l’articolo “Lo scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa”.