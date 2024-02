ll Generale De Vita in visita al comando provinciale carabinieri di Salerno: consegnati tre encomi

Questa mattina il Generale Antonio De Vita (comandante interregionale carabinieri “Ogaden”), con sede a Napoli, ha fatto visita al Comando Provinciale di Salerno dov’ è stato ricevuto dal Comandante, Colonnello Filippo Melchiorre, e da una rappresentanza di tutti i Reparti Territoriali e dei Comparti di specialità dell’Arma presenti nella provincia, ma anche da una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Salerno e Associazione Forestali.

La visita

Il Generale De Vita ha rivolto “espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’impegno profuso nella quotidiana attività di controllo del territorio, di contrasto a ogni forma di criminalità comune e organizzata e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, richiamando i valori del servizio e del sacrificio che devono sempre animare l’azione di ogni carabiniere”. Si è quindi soffermato sulla vicinanza dell’Arma alla popolazione, sull’importanza della presenza rassicurante sul territorio, lodando gli sforzi di tutti i militari, in particolare di quelli che operano nelle Stazioni Carabinieri, che con “abnegazione si pongono quotidianamente al servizio dei cittadini costituendone insostituibile punto di riferimento”.

Gli encomi

È stata anche l’occasione per consegnare a tre militari della Compagnia Carabinieri di Salerno l’Encomio Semplice del Comandante Interregionale concesso il 26 gennaio scorso, quale formale riconoscimento per l’attività di servizio che, il 12 dicembre 2022, a Salerno, ha portato all'arresto di un pericoloso criminale il quale, nelle fasi della fuga, aveva puntato l’arma contro i carabinieri, non riuscendo a far fuoco solo a causa di un malfunzionamento.

Gli altri incontri

Successivamente, il Generale De Vita ha incontrato il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno Giuseppe Borelli.