"Carcassa di bufalino abbandonata in spiaggia a Capaccio", la denuncia degli animalisti

“Nonostante le segnalazioni e le rassicurazioni ricevute in merito alla rimozione del corpo del bufalino, nella giornata di sabato 6 febbraio, siamo ritornati in spiaggia e abbiamo constatato che la carcassa del bufalino è ancora abbandonata", segnalano in una nota