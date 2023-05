Casa Circondariale di Salerno, Palmieri denuncia: "Trovati cellulari, celle come call center"

"Nella casa circondariale Salerno, celle come call center": lo denuncia il segretario regionale OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria Vincenzo Palmieri. "Questa notte il personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale in servizio con spiccate capacità professionali ha sorpreso un detenuto che era intento a colloquiare con l'esterno tramite un telefonino smartphone illegalmente detenuto che è stato sequestrato dal personale operante. - si legge sulla nota dell'Osapp - Non passavano poche ore che nella mattinata in altre celle, durante una operazione di servizio, sono stati rinvenuti nascosti tre telefonini di cui due smartphone ed un microtetelefonino con diversi accessori".

Sulla questione, interviene il consigliere nazionale del sindacato Emilio Fattorello che ancora una volta lancia l'allarme per le notevoli criticità nella gestione dell'Area Sicurezza ed in particolare nella linea di Comando del Reparto di Polizia Penitenziaria di Fuorni, come segnalato anche da altre OO.SS.

Fattorello:

I sequestri di droga e cellulari sono all'ordine del giorno tanto da dimostrare che l'istituto Penitenziario Salernitano è divenuta una vera e propria piazza di spaccio e traffici illeciti gestiti dalla criminalità organizzata,quello che viene rinvenuto è solo la punta dell'isbegher,rispetto a quello che potrebbe nascondersi all' ombra di quelle mura. Il Personale di Polizia Penitenziaria ormai anziano,stanco e demotivato con una carenza organica di circa 60 unità resta ultimo baluardo contro l'illegalità, ma ci domandiamo fino a quando? Chiediamo ancora una volta alle Autorità competenti, nessuna esclusa, di voler verificare le nostre denunce e se del caso adottare gli interventi dovuti ma con estrema urgenza.