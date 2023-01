Pranzo festivo al carcere di Fuorni, il garante: "Qui buoni esempi da ripetere altrove"

Pranzo festivo nel carcere di Fuorni organizzato dal Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello. Ad accoglierlo una scritta realizzata interamente con il pane dallo chef Vincenzo: "Anche ciò che può sembrare un inutile scarto può trasformarsi in qualcosa di bello e prezioso".

Il pranzo

Un pranzo per le festività natalizie offerto dal ristorante Iberico di Napoli a base di paella al quale è stato associato anche lo spettacolo musicale di Marika Tarascio e Antonio Ottaiano. Il Garante Ciambriello, accolto dal vice direttore dell’Istituto, Caterina Sergio, facente le veci della direttrice Rita Romano, e dalla comandante della polizia penitenziaria, Carla Arancio, ha incontrato i ristretti dell’articolazione psichiatrica, nonché i sedici detenuti lavoranti, di cui 12 impegnati nella produzione di mascherine chirurgiche.

"C'è bisogno di volontari"

"Con oggi - ha sottolineato Ciambriello - chiudo gli eventi da me promossi, in queste festività natalizie, per restituire attimi di serenità a chi vive una condizione di privazione della libertà personale. A Salerno sono stato piacevolmente colpito per una serie di opportunità che si stanno dando ai detenuti, che rappresentano buoni esempi da ripetere anche in altre realtà. Spero, quanto prima, partano anche sperimentazioni per i detenuti tossicodipendenti e che, soprattutto, venga incrementato il personale di polizia penitenziaria, almeno di trenta unità, perché attualmente sono pochi ed è comprensibile che vadano in affanno. A Fuorni c’è anche bisogno di volontari, che possono contribuire a fortificare i processi di rieducazione e di risocializzazione. Attualmente, nell’Istituto di Fuorni, sono presenti 478 detenuti, di cui 422 maschi, 42 femmine e 14 che hanno avuto accesso alla misura della semilibertà.