Tensione nel carcere di Fuori: detenuti protestano per l'assistenza sanitaria e il vitto

È allarme nelle carceri della Campania dove si registrano continui episodi di violenza, dopo la settimana intensa vissuta dagli uomini del Reparto di Polizia Penitenziaria in servizio in alcune strutture detentive, come sempre impegnati a 360 gradi per il contrasto alle illegalità ed alle violenze.

Tensione a Fuorni

La segretaria regionale del Sappe Tiziana Guacci fa sapere che “nella Casa Circondariale di Salerno la popolazione detenuta ha messo in atto per tutta la settimana una protesta, rifiutandosi di rientrare nelle celle a causa delle inefficienze dell'assistenza sanitaria e del vitto avente prezzi non adeguati”.Per la sindacalista questo ed altri episodi ripropongono l’allarme lanciato mesi fa dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria circa la necessità di “intervenire nel mondo carcere”, che merita un profondo rinnovamento di tecniche e formazione del personale, ma anche l’ausilio di strumenti moderni, di regole precise e rigorose, di strutture adeguate che sappiano essere al passo con l’evoluzione”.