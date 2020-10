Detenuto straniero appicca il fuoco in cella a Salerno: salvato dai poliziotti penitenziari

Un detenuto è stato salvato dalle fiamme nel carcere di Salerno grazie all'intervento degli agenti della polizia penitenziaria. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp, il detenuto, un extracomunitario, ha appiccato il fuoco dando alle fiamme alcune suppellettili e rapidamente il fumo si è diffuso in tutto il reparto.

L'intervento

Gli agenti della penitenziaria sono intervenuti utilizzando delle maschere antigas. I sindacalisti fanno inoltre sapere che lo stesso detenuto, qualche giorno fa, ha aggredito diversi poliziotti penitenziari in ospedale. Per i segretari regionali Osapp Campania Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo "è solo grazie al coraggio dei poliziotti penitenziari di turno che si è riusciti a salvare il detenuto, quasi collassato dall'intossicazione dei fumi prodotti da ciò che aveva dato fuoco nella propria camera di pernottamento". Per il segretario generale Osapp, Leo Beneduci, "i molteplici eventi critici sono lo specchio di una situazione critica che necessita di misure idonee e risolutive, che siano da esempio e deterrenti per casi analoghi, affinché soggetti pericolosi come quelli degli eventi di oggi siano gestiti in regime penitenziario idoneo ad evitare danni".