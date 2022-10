Aggressioni e droga nel carcere di Salerno: in arrivo reparto Gom per rinforzi

E’ imminente l’assegnazione di un contingente del Gruppo Operativo Mobile (GOM) della Polizia Penitenziaria al carcere di Salerno per fronteggiare le criticità operative del Reparto denunciate dal Sappe in più occasioni.

L'annuncio

A dare la notizia è Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Da lunedì dovrebbero iniziare a prestare servizio nel carcere di Salerno, a supporto del personale della Casa circondariale, 26 agenti di polizia penitenziaria e 3 ispettori, tutti in forza al Gom. Il Dap ha dunque raccolto i reiterati appelli del Sappe ad incrementare l’organico del carcere per meglio organizzare l’operatività del personale. Proprio oggi abbiamo denunciato, in relazione al focolaio sospetto di acariasi, che è indispensabile monitorare costantemente le problematiche del carcere di Salerno e predisporre ogni utile intervento a tutela dei poliziotti e degli altri operatori penitenziari. La scelta di inviare a Salerno personale del Gom va dunque nella giusta direzione”.