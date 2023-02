Carcere, allarme sovraffollamento anche nel salernitano

6.704 detenuti presenti a fronte dei 6.229 posti disponibili con un conseguente sovraffollamento del 107%, poco al di sotto della media nazionale del 109%. Questo il dato che emerge dal report sulle carceri reso noto dalla Fp Cgil Campania per la Polizia Penitenziaria.

I dati

"I valori medi del sovraffollamento, comunque, non sono sufficienti a rappresentare le criticità di alcuni istituti" spiegano dalla Cgil. A superare la media, nel salernitano, vi è il carcere di Vallo della Lucania con un sovraffollamento del 130%. “Il minore sovraffollamento rispetto al dato nazionale però, non deve farci dimenticare la situazione delle carceri campane nel loro complesso che versano in una condizione allarmante con conseguente carico di lavoro a carico soprattutto delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria” spiega Orlando Scocca, Fp Cgil Campania per la Polizia Penitenziaria.